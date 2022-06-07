Остатки сгоревшего дома в Инкермане уберут за счет резервного фонда

Займет горхоз

Остатки дома, пострадавшего во время пожара в поселке ГРЭС в Инкермане, коммунальные службы уберут за счет средств резервного фонда Правительства города. Об этом говорится в ответе Департамента общественной безопасности города телеканалу «НТС».

Напомним, в Севастополе 18 февраля сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом по улице Яблочковой в Инкермане, погибли четыре человека, в том числе двое детей. В мае жители поселка пожаловались объект стал привлекать детей и охотников за металлом и остатками вещей погорельцев. Люди опасались, что в любой момент может произойти обрушение или пострадает какой-то ребенок об торчащие штыри.

«На очередной заседании межведомственного оперативного штаба 25 мая 2022 года главе города Инкерман поручено заактивировать образовавшуюся на месте пожара свалку, продефектовать ее для последующей ликвидации, установить сумму, необходимую для вывоза мусора и передать вышеуказанную информацию в Департамент городского хозяйства», а также совместно с коллегами «организовать вывоз мусора» и «удалить опасные элементы конструкции», — говорится в ответе и уточняется, что ответственным назначен департамент горхоза.

Там, в свою очередь, уточнили, проект постановления о выделении средств разработан, уборка проведет ГБУ «Парки и скверы». При этом сроки не указываются, но пообещали вокруг сгоревшего дома повесить сигнальную ленту.

Ольга Сурикова