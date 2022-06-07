В Ласпи двух каякеров унесло в открытое море

Поздно вечером

В Севастополе вечером 5 июня понадобилась помощь спасателей двум людям, которых ветром уносило в открытое море на каяке, в акватории бухты Ласпи. На вызов прибыл катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.

Спасатели нашли пострадавших, эвакуировали их катером в безопасное место около 22:00.

Медицинская помощь им не потребовалась, уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в течение летнего сезона 2021 года в Севастополе неоднократно приходилось спасать каякеров, которые сами не могли добраться до берега.

Ольга Сурикова