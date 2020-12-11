В Севастополе горела квартира: девушке пришлось спасаться через окно

Была угроза распространения огня на другие квартиры

В Севастополе ночью горела квартира в многоквартирном доме на улице Вакуленчука. На вызов прибыли все экстренные службы города: 101, 102, 103, 104, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Вызов поступил с 10 на 11 декабря в 2 часа 50 минут. К месту сразу же были направлены три отделения 6-й пожарно-спасательной части и одно отделение 1-й части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа чрезвычайного ведомства.

Однако, прибыв на место, пожарным пришлось просить подкрепления, потому что огонь уже вырывался из окна, была угроза распространения на другие квартиры.

«Огнеборцам в кратчайшие сроки удалось локализовать, а потом и остановить горение, не допустив распространения пожара. Полностью ликвидировать его удалось в 3 часа 21 минуту.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его причины устанавливаются. Помимо сотрудников МЧС на месте также работали службы 102, 103, 104», — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно также, что вследствие происшествия есть пострадавшая: она получила травмы при попытке самостоятельно покинуть жилище через окно до прибытия пожарных. Девушке оказана медицинская помощь.

От МЧС России в работах были задействованы 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, в Севастополе 30 ноября загорелся дом по улице Древняя, рядом с Херсонесом. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спасли 12 человек и трое животных.