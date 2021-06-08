Музей Великой Отечественной войны все же появится на мысе Хрустальный

Гарантом его строительства выступает губернатор Севастополя Михаил Развожаев

С таким заявлением, отвечая на заявление вице-спикера заксобрания Василия Пархоменко, выступила вице-губернатор Светлана Пирогова.

«Здесь ничего нового нет. И губернатор, неоднократно отвечая на этот вопрос, заверял, что мемориальный комплекс будет. Мне кажется, что возвращаться к этому вопросу еще раз и еще раз не надо. Очень странные комментарии неких людей», — отметила Пирогова.

Она уточнила, что будет открытый конкурс на проектирование.

Напомним, в интервью «Российской газете» директор будущего художественного музея Виталий Зотов пояснил, что от строительства музея Великой Отечественной войны отказались в виду того, что в городе уже есть Музей героической обороны и освобождения Севастополя, где в результате реконструкции появятся новые экспозиционные залы для предметов и документов из фондов.

Также он добавил, что на мысе Хрустальном отдельно будет создан мемориал, посвященный защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

В РГИ также предложили объединить идею создания музея второй обороны Севастополя с художественным музеем, создав галерею героев Севастополя по аналогии с галереей героев 1812 года в Эрмитаже.

Дарья Тимофеева

Фото: Александр Чудесенко