Жителей Крыма и Севастополя предупреждают об активности дистанционных мошенников

Полиция предупреждает о возросшей активности дистанционных мошенников. Не соглашайтесь на незаконные предложения подработки!

Мошенники звонят через мессенджеры, представляясь банковскими работниками или сотрудниками правоохранительных органов, и пытаются убедить вас перевести деньги на «безопасные» счета. Будьте осторожны и следуйте рекомендациям:

— Не сообщайте реквизиты карты и ПИН-код.

— Не передавайте СМС-коды, даже если это якобы требует банк.

— Не подтверждайте незнакомые операции.

— Не переходите по подозрительным ссылкам.

— Не устанавливайте неизвестные приложения.

Особенно важно: если вам предлагают работу, связанную с переводом денег, это может быть мошенничество. Такие «курьеры» быстро попадают в поле зрения полиции.

Если вы стали жертвой мошенников, срочно сообщите в полицию по номеру 102 или в любое отделение МВД. Будьте бдительны!