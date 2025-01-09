В Севастополе планируется установка сетей для спасения пляжей от мелкой фракции мазута

На пляжах Севастополя пока не фиксируется новых крупных выбросов мазута, однако в акватории находится большое количество мелких фрагментов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на это отметил, что нужно использовать опыт других регионов и устанавливать сети для вылова мелкой фракции. Он дал поручение провести закупку всего необходимого для их установки.

«Мы вчера уже договорились, что закупим их оперативно, чтобы силами волонтеров тоже по галечным пляжам их расставить, вот эту болтанку мелкую попробовать так пособирать. Посмотрим, какая эффективность будет», — сказал глава города. Он добавил, что эти сети показали эффективность на песочных пляжах, что касается, галечных, это пока эксперимент, но планируется использовать любой опыт, который сегодня есть.

На видео Владимир Каляев, который предложил использовать полипропиленовую сеть для сбора мелких сгустков мазута из прибрежной зоны в Анапе

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова