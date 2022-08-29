Энергодар накануне визита делегации МАГАТЕ: сильный ночной обстрел, пострадали 7 человек

Город Энергодар, в котором находится самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, в ночь на 29 августа подвергся сильному обстрелу. Руководство города сообщало о пожарной опасности вблизи ЗАЭС.

По данным члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова, количество пострадавших в результате обстрела Энергодара достигло девяти человек — семеро из них получили легкие ранения, двое — тяжелые и находятся в реанимации.

Порядка сорока припаркованных автомобилей местных жителей получили повреждения осколками, около 25 автомобилей сгорели. В нескольких многоэтажках в большинстве квартир выбиты оконные рамы и стекла.

Рогов высказал мнение, что ВСУ пытаются сорвать визит делегации МАГАТЭ, которая должна прибыть в город в ближайшие дни. Возглавит ее лично глава международного агентства Рафаэль Гросси.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев украинские беспилотники неоднократно ударяли по Запорожской АЭС.

Ольга Сурикова