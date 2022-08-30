Ряды Севастопольского отделения ЛДПР пополнились новыми членами партии

С первых дней объявления об общероссийском приеме в ЛДПР в память о великом человеке – основателе партии – Владимире Жириновском, ряды Севастопольского отделения пополнились новыми членами – жителями Севастополя, которым не безразлична судьба родного города

Общероссийский прием в ЛДПР стартовал во всех регионах страны с первых чисел июля и продлится до конца декабря 2022 года.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что «стать частью ЛДПР несложно — нужно лишь поддерживать программу партии, соответствовать простым критериям, которые были введены Основателем ЛДПР. Именно Жириновский предрек ситуацию, которую мы переживаем с вами сегодня, и предсказал, что из нее Россия выйдет победительницей».

Севастопольское отделение ЛДПР приняло в свои ряды более 30 человек – единомышленников, желающих влиять на развитие жизни города и помогать гражданам.

Вступившие в партию в рамках общероссийского проекта, получат памятные подарки и специальный отличительный знак с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским.

Чтобы присоединиться к команде партийцев, можно выбрать один из двух вариантов:

1-ый — перейти на сайт ldpr.ru/registration и заполнить заявление дистанционно;

2-ой — прийти в Севастопольское отделение ЛДПР на Большой Морской, 32 с 10.00 до 17.00 и заполнить заявление на месте. При себе иметь паспорт и две фотографии 3Х4 на матовой бумаге.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР