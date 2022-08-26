Операторам пляжей дадут гранты на 76 миллионов рублей

Предпринимателям в Севастополе выдадут гранты на благоустройство пляжей. Об этом на заседании правительства Севастополя рассказала начальник управления туризма Лариса Остапенко.

«Данный вид грантов подразумевает максимальный грант для одного грантополучателя — 10 миллионов рублей. Общий бюджет – это 76 миллионов рублей»,- рассказала Остапенко.

Прием заявок начнется с 5 сентября и продлится 10 дней. Выдать деньги не менее чем 8 участникам планируют до конца сентября. Участие в грантовом конкурсе могут принять и те предприниматели, которые сейчас управляют каким-либо пляжем.

Средства можно будет тратить на все, кроме систем берегозащиты и очистки дна.

Напомним, ранее операторы пляжей должны были вкладывать деньги в свои места отдыха, а в замен получали право сдавать места под аренду для торговли и собирать деньги за лежаки и прочее.

Дмитрий Острвский