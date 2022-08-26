В Севастополе проведут рейд по выявлению нарушений установки камер фотовидеофиксации

1 430 600 000 рублей заплатили водители в Севастополе с момента запуска системы фотовидеофиксации. Причем 1 430 300 000 рублей из этой суммы пошли в карман частной фирме, устанавливающей по городу камеры. С незаконностью полученных штрафов сталкиваются автовладельцы по всей стране, не только в Севастополе. Депутаты ЛДПР решили поднять эту злободневную тему и решить вопрос в пользу граждан, не нарушающих ПДД, но попадающих под репрессии

Согласно информации, опубликованной СМИ, колоссальная сумма перечислена по концессионному соглашению частной фирме, с которой город заключил договор в 2016 году. Бюджет Севастополя за это время получил лишь 300 тысяч рублей.

Важный момент – частная компания обязалась вложить 896 миллионов рублей в создание системы «Безопасный город», включающей 1300 паркоматов и около 130 видеокамер для фиксации нарушений на городских дорогах, передает «Первый Севастопольский».

Если учесть факт, что камеры часто расположены некорректно, где водителя может запутать дорожная разметка, а, бывает, и с банальными нарушениями технических требований, что вообще приводит к ложным штрафам, вывод один – частник преследует цель наживы на водителях.

ЛДПР выступает со своим предложением.

«Огромное количество камер фотовидеофиксации используется не для предотвращения нарушений, а как способ заработка для коммерсантов. В Севастополе за последние годы зафиксирован прирост населения за счет большого числа приезжих. Увеличилась нагрузка на дорогах. Ряд автовладельцев с иностранными номерами ведут себя на дорогах агрессивно, «подставляя» под штрафы других граждан. Но доказать свою невиновность водитель может только в судебном порядке, а это по карману далеко не всем автовладельцам. Депутаты Севастопольского отделения ЛДПР намерены обратиться в региональную Общественную палату с инициативой провести рейды с участием представителей ГИБДД и СМИ по выявлению нарушений установки и работы камер, отслеживающих соблюдение правил дорожного движения», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Пора положить конец тому, что водители пополняют карман бизнесменов за свой счет.

Кристина Ветер

Фото: Вести Севастополь