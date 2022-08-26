Севастополь подаст заявку на федеральное финансирование переселения из ветхого жилья

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал руководителям профильных ведомств неделю на подготовку программы по переселения из ветхого и аварийного жилья, чтобы успеть на распределение госсредств.

По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в девяти регионах России начинается реализация Госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья, которое было признано таковым по состоянию на 1 января 2022 года.

«Так как Севастополь в свое время до 2017 программу завершил, он попадает в числе первых девяти регионов в новую федеральную программу. В связи с этим актуальность комиссии (по признанию жилья аварийным-ред.) особый смысл приобретает, сейчас нужно оперативно сформировать программу до 2022 года и податься на финансирование», — заявил губернатор.

Он добавил, что пока что первый транш на все 9 регионов составит 45 миллиардов рублей.

Фото: Ольга Сурикова

Фото: spravedlivo.center