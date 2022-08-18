Пляж «Учкуевка» у гостей Севастополя вызывает удручающее впечатление

В редакцию «Севкора» с жалобой на состояние пляжа «Учкуевка» обратилась депутат думы города Чайковского, член союза журналистов России по Пермскому краю Ольга Шестакова.

Ольга Шестакова постоянный гость нашего города и любит отдыхать на пляже «Учкуевка», однако в этом году это место массового отдыха ее неприятно удивило. Неприятную правду она изложила в письменном обращении.

«На пляже вообще нет туалетов. Вернее, стоит один, закрытый на замок, ключ у кого не известно, да и он не спасает. Поэтому все кусты в округе загажены», — пишет народный избранник.

Шестакова в беседе с нашим корреспондентом сообщила, что из года в год ситуация на этом пляже становится все хуже.

«На пляже совсем не убирают мелкий мусор. Поэтому очень много бычков, палок, есть битое стекло. Пляж производит удручающее впечатление. Мы отдыхаем там ежегодно. Нужна хозяйская рука»,- пишет гостья города.

Также Ольга попросила обратить внимание на вывоз и сбор мусора в СНТ «Учкуевка», где в этом году убрали контейнеры.

«Теперь люди из садового товарищества выбрасывают мусор и урны в парке и складывают из пакетов стихийные свалки по обочинам дороги», — констатировала Ольга.

Еще одним «приятным» сюрпризом для туристки стало состояние деревьев и цветов в парке «Учкуевка», которые без полива просто умирают под палящим южным солнцем.

«Такое благое начинание и все превращается в безсхоз», — подытожила депутат и член союза жуналистов.

Наша редакция надеется, что эту заметку прочитают соответствующие службы и сделают выводы о том, как состояние городских пляжей влияет на туристическую привлекательность Севастополя.

Дмитрий Островский