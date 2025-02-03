Оперативная информация по уборке мазута в Севастополе

В городе продолжает работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры.

Очистили береговую линию в районе СТ «Берег», а также пляж «Золотой» — оттуда мешки с загрязненным грунтом на катере переместили в Балаклаву для дальнейшего вывоза. К работам на «Золотом пляже» присоединился мотоклуб «Ночные волки».

2 февраля с пляжей Балаклавы и мыса Айя вывезли 19,85 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 640,734 тонны грунта.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 16 птиц.

Записаться в волонтеры можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.