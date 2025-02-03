С 1 января увеличился взнос на капитальный ремонт

С 1 января 2025 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличивается с 15,38 рублей до 19,55 рублей за квадратный метр площади жилого помещения.

Это изменение утверждено Постановлением Правительства г. Севастополя от 27.12.2024 № 653-ПП.

Также изменился порядок начисления пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг. Ранее ставка пеней составляла фиксированные 9,5% годовых. Теперь пени будут рассчитываться исходя из действующей ключевой ставки Центрального банка РФ, которая на начало 2025 года составляет 21% годовых.

Пени начисляются следующим образом:

— С 31-го по 90-й день просрочки: 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

— С 91-го дня просрочки: 1/130 действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.