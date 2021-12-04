В России выделили деньги на борьбу с новым штаммом коронавируса

Срок выполнения до 10 декабря

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров выделить дополнительные средства на борьбу со штаммом коронавируса «омикрон». Документ с поручением главы государства опубликован на сайте Кремля, передает телеканал RT.

«Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 настоящего перечня поручений», – говорится в сообщении.

В документе уточняется, что срок выполнения поручения — 10 декабря 2021 года.

В подпункте «а» пункта 1 закреплено данное 30 ноября поручение Путина разработать план действий, направленный на предотвращение распространения на территории России нового штамма коронавируса.

Напомним, в России сократили срок действия ПЦР-теста из-за распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса.

Ольга Сурикова