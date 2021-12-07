В Севастополе наркоторговец задержан во время сделки

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В Севастополе оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя, который занимался торговлей наркотиками.

Сотрудникам полиции стало известно, что 28-летний горожанин причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Его задержали в тот момент, когда он сбывал синтетический наркотик. Во время досмотра у него изъяли и деньги, заработанные на наркоторговле.

«Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что наркотики, которые он сбыл, были приобретены им бесконтактным способом на одном из сайтов теневого сегмента сети Интернет», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.