Происшествия

В Севастополе наркоторговец задержан во время сделки

07-12-2021
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Давно находился в разработке

В Севастополе оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя, который занимался торговлей наркотиками.

Сотрудникам полиции стало известно, что 28-летний горожанин причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Его задержали в тот момент, когда он сбывал синтетический наркотик. Во время досмотра у него изъяли и деньги, заработанные на наркоторговле.

«Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что наркотики, которые он сбыл, были приобретены им бесконтактным способом на одном из сайтов теневого сегмента сети Интернет», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на днях был задержан студен севастопольского колледжа, который тоже хотел заработать на сбыте наркотиков.

Ольга Сурикова

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