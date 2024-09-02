Ольга Панкратова: «Мне хочется, чтобы эта песня стала поддержкой»

Премьера новой песни, особенно признанной и любимой севастопольцами певицы, — это всегда событие. Но у этой песни есть и свой особый смысл — она стала своеобразным афтершоком, откликом на целый ряд потрясений, который сейчас переживает Россия

«Сегодня Успение пресвятой Богородицы! А я записала в студии новую песню «Господь, дай мне сил» и хочу, чтобы Вселенная позволила долететь этой песне к огромному количеству людей! Пусть ее услышат все, кому эти слова необходимы!» — такими словами в социальной сети заслуженная артистка России Ольга Панкратова представила свою новую композицию.

Что послужило толчком, что вдохновило певицу на ее создание?

«С начала СВО я не написала ни одной песни. Не было у меня сил на это… А потом, когда случился «Крокус Сити Холл», — вдруг как-то меня это все прорвало, и пошли первые строчки. А потом начался Курск, и песня пришла уже к какому-то своему логическому завершению», — рассказывает Ольга.

Эта песня — по сути, молитва человека, находящегося в смятении, растерянности, тревоге, который распахивает двери своего сердца для высших сил и находит в них опору.

«Мне хочется, чтобы эта песня стала поддержкой, чтобы как можно больше людей ее услышали, как можно больше людей понимали, что нами движет, что у нас есть Бог, у нас есть молитва, у нас есть очень большие ценности, у нас есть душа. И очень важно сохранить нашу душу, славянскую душу, сохранить православие», — говорит наша собеседница.

Для Ольги Панкратовой крайне важно, чтобы песня именно с таким посылом «долетела до как можно большего количества зрителей»: «Поэтому я надеюсь, что так и произойдет, и будем сейчас для этого все делать».

Но как любой алмаз требует огранки, так и любое произведение нуждается в своем оформлении и сопровождении: нужно подобрать правильный для композиции стиль, раскрыть ее музыкальную идею, сочинить партии инструментов так, чтобы они дополняли вокал.

На этом этапе крайне важна поддержка, и Ольга получила ее из рук человека, который уже не раз оказывал ей помощь:

«Когда это все начиналось, когда уже песня была более-менее в стихах, еще без музыки, я пришла к Илье Григорьевичу Журавлеву и рассказала ему, что есть такой замысел, что есть такая песня и очень хочется ее выпустить. Для этого нужна аранжировка, для этого нужно сведение, мастеринг. И он помог с организацией записи этой песни, с написанием аранжировки. Абсолютно сразу откликнулся, за что ему большая благодарность».

В ходе беседы Ольга поделилась с нами секретами работы своей творческой «мастерской».

«Как вообще создается песня? Приходят тексты, слова сразу, почти одновременно. И я записываю мелодию, прихожу к аранжировщику и говорю ему, какой я хочу видеть эту песню, какой по стилю эта песня должна быть. Мне захотелось, чтобы она была балладной, но чтобы обязательно там был использован какой-то наш русский инструмент. Вот там есть дудочка звучащая, мелодию передающая, — вот такая тема души. И мне хотелось, чтобы была и фолковая основа, и чтобы была основа ударных, как ритм сердца, потому что ударные — это всегда такое сердце, мощь. И хоровые приемы, такие как бэк-вокал, были использованы. И у нас, мне кажется, все это получилось, удалось, и песня вот родилась, слава Богу».

Премьера песни приурочена к юбилею певицы — 5 сентября. Впервые она прозвучит на концерте в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Елизарова участием оркестра Росгвардии.

«Я впервые исполню свои авторские песни с живым оркестром», — отмечает Ольга Панкратова.

В планах певицы — снять клип на эту песню. Она надеется, что поможет в этом Дворец культуры рыбаков и севастопольское телевидение. Есть планы представить песню и на крымском радио, в тематической рубрике песен на войне.

«Очень хочется, чтобы песня вышла: мне кажется, что она достойна того, чтобы ее услышали. Ведь самое главное, что ее посыл — настоящий, честный. И, возможно, эта песня кому-то поможет. И даже поможет прийти в храм. Прийти в храм за молитвой, прийти к Господу за помощью в наше такое сложное сейчас время…»

Дарья Тимофеева

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