ЛДПР продолжает побеждать: «сухая» победа и бомбардирский рекорд Четыркина

Команда ЛДПР развивает успех в чемпионате Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5. В матче 8-го тура ребята уверенно обыграли «Супертяж» со счетом 5:0!

Главным героем встречи вновь стал Владислав Четыркин, признанный лучшим игроком матча. На счету Владислава в этой игре — хет-трик! Всего же за 8 игр чемпионата Четыркин поразил ворота соперников уже 17 раз! Это лучший результат турнира на данный момент.

В тройке лучших бомбардиров чемпионата – еще один представитель ЛДПР Владислав Чмирев.

После восьми туров ЛДПР уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего на втором месте «Метеора» составляет 4 очка. Команда «Black shark», занимает третью строчку.

До конца чемпионата командам осталось провести еще 4 игры.

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Анна Левина