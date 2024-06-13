12 июня в рамках 13-го тура чемпионата России LEON-Второй лиги «Б» (группа 1) по футболу «Севастополь» взял верх над «Динамо-2» — 3:0.

Наши ребята сразу пошли в атаку. Уже на восьмой минуте Дмитрий Иванов открыл счет. После этого было несколько успешных моментов, которые так и не удалось завершить победным голом.

В начале второго тайма Александр Смирнов отправил второй мяч в ворота соперников. На последней минуте матча Александр Оболенцев забил третий гол в ворота гостей.

18 июня в 19:00 «Севастополь» сыграет в Ростове-на-Дону с «Ростовом-2».

Фото Юлии Блоцкой