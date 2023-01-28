Ограничение движения на мосту в Инкермане продлили до конца марта

В Севастополе продлено ограничение движения на путепроводе в районе Инкермана. Об этом говорится в приказе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, который опубликован на сайте правительства города.

Запрет на проезд через путепровод, расположенный на участке автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь будет действовать до 23-х часов 30 марта. «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» поручено обеспечить бесперебойную транспортную доступность в районе улицы Яблочкова и школы №28.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта по данному путепроводу будет запущено до конца 2022 года. Последний срок, который рассматривался в правительстве Севастополя, озвучивался на конец февраля.

Ольга Сурикова