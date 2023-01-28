«Танцы на Приморском» ограничили четким графиком

Танцующим на Приморском бульваре четко ограничили время для музыкального досуга. Об этом сообщила председатель комитета севастопольского заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова, пишет ForPost.

Как уже сообщалось, Приморский и Матросский бульвары после принятия «закона о тишине» были отнесены к территориям, на которых «игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, декламация и иные подобные действия, сопровождающиеся шумом», были запрещены. Активисты проекта «Танцы на Приморском бульваре» стали отстаивать свое право, просили расценивать их как достопримечательность города и даже готовы были дойти до президента. Они не согласны были не с полным запретом своих мероприятий, ни с предложенным графиком.

Теперь, по словам Глотовой, «Танцы на Приморском» получили статус городского культурного мероприятия с утвержденным графиком: со среды по воскресенье с 17.30 до 19.30».

Ольга Сурикова