Когда откроют мост в Инкермане

Завершение реконструкции путепровода в Инкермане идет с отставанием на месяц, и открытие его еще может сместиться в зависимости от погоды в феврале 2023 года. Такие сроки обсуждались на заседании правительства Севастополя 26 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта по данному путепроводу будет запущено до конца 2022 года. Однако после взрыва Крымского моста начались проблемы с доставкой стройматериалов на полуостров.

«У нас была задержка по поставкам 8 палок, длиной 33 метра. И каждая палка весит порядка 50-80 тонн. Поэтому, когда были проблемы с логистикой, нам заново пришлось получить все документы, чтобы провести эти палки через новые территории. Нас это задержало порядка на месяц», — пояснил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

При этом он подчеркнул, что работы не останавливались, и уже все пролеты и балки уложены.

«Я думаю, что в январе мы запустим движение. Но здесь нужно быть еще осторожными: январь-февраль сложные погодные условия. Не хотелось бы обещать то, что мы можем не закончить», — отметил он с осторожностью.

О смещении сроков еще на месяц заявил и губернатор Михаил Развожаев, акцентируя, что это уже будет зависеть исключительно от погоды.

Ольга Сурикова