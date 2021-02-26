Оглашены претенденты на должность бизнес-омбудсмена в Севастополе

Эта должность вакантна с ноября прошлого года

На должность севастопольского омбудсмена по правам предпринимателей претендует пять человек. Соответствующая информация опубликована на сайте Законодательного собрания Севастополя.

«Мнения предпринимательского сообщества города Севастополя по внесённым кандидатурам направляются в адрес Законодательного собрания Севастополя в срок не позднее десяти календарных дней со дня публикации перечня кандидатур», – говорится в опубликованном документе.

В списке следующие кандидатуры: Олег Козюра, Александр Кучеренко, Алексей Малько, Владимир Стручков и Сергей Царюк.

Напомним, бывший бизнес-омбудсмен Севастополя Тимофей Смирнов подал заявление о досрочном сложении полномочий в ноябре прошлого года.