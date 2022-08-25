Житель Севастополя задержан за кражу наград ветеранов Великой Отечественной войны

В Севастополе задержан подозреваемый в краже личных вещей и семейных реликвий из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее непродолжительного отсутствия похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали «За боевые заслуги», «За оборону Одессы» и «За оборону Кавказа», которые она хранила в память о родителях-фронтовиках», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже на следующий день по подозрению в совершении этого резонансного преступления был задержан неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель.

Предварительно установлено, что он проник через окно в дом потерпевшей, забрал награды, кортик, компьютерный планшет и четыре мобильных телефона, а затем скрылся.

По месту его проживания было обнаружено и изъято похищенное имущество. После завершения следственных действий оно будет возвращено потерпевшей. В настоящее время оперативники разыскивают наградной кортик, который рецидивист успел сбыть.

Мужчину заключили под стражу.

Ольга Сурикова