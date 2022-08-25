Развожаев запустил антидронный чат — бот

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о начале работы чат-бота сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях.

«По моему поручению его сделал наш Департамент цифрового развития. Телефоны горячих линий — это хорошо, но в современных реалиях чаще удобнее быстро скинуть фотографию и написать сообщение.

Если видите что-то подозрительное — пишите и кидайте фотографии сюда: https://t.me/oborona92bot

Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами, или тех, кто поддерживает укрорейх — тоже скидывайте информацию», — сообщил губернатор в своих соцсетях.

По словам губернатора, информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств.

Напомним, 22 августа в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать чат-бот в мессенджере Telegram, куда горожане смогут скидывать видео и прочую информацию о дронах и взрывах.

Дмитрий Островский