В Севастополе простились с разведчиком, погибшим под Херсоном

В Севастополе 3 октября простились с Игорем Юрьевичем Русановым — разведчиком, который погиб на Херсонском направлении в бою во время специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Игорь Русанов родился в селе Верхнесадовом, в Севастополе.

Окончил общеобразовательную школу № 52.

«В подразделение специального назначения пришел не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим. Будем помнить нашего героя!» — говорится в сообщении губернатора.

Ольга Сурикова