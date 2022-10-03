В Севастополе до конца недели разберутся со всеми спорными ситуациями по мобилизации

В Севастополе для рассмотрения спорных вопросов по частичной мобилизации создана специальная межведомственная группа, которую возглавил губернатор Михаил Развожаев. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания 3 октября.

Он отметил, что сейчас мобилизованные севастопольцы проходят обучение на полигоне.

«На минувших входных они получили теплые спальные мешки, теплые резиновые сапоги, коврики и прочие необходимые им вещи для доукомплектования. Все, что касается специальной амуниции, все в заказах. Все бойцы будут укомплектованы современным защитным оборудованием и снаряжением», — заверил глава города.

При этом Развожаев добавил, что продолжают поступать вопросы и обращения по законности мобилизации отдельных жителей города. Для их рассмотрения была создана специальная рабочая группа, в которую войдут прокуроры, представители военкомата и служб, принимающих обращения севастопольцев. Большинство из них поступили через специальный чат-бот и по линии 122.

«Много вопросов было по законности мобилизации. Все обращения будут рассмотрены в течение этой недели. Всем будут даны ответы по всем случаям, время у нас есть. Севастопольцы находятся на полигоне в это время. Они, правда, уже все зачислены в воинскую часть, все написали заявления на выплату 200 тысяч рублей. Но, тем не менее, по спорным ситуациям будем разбираться до конца недели», — заключил губернатор.

Напомним, в Севастополе были возвращены домой ошибочно мобилизованные многодетный отец и пожилой подполковник ФСБ.

Ольга Сурикова