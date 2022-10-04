Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Сегодня, 4 октября, Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Накануне данные договоры ратифицировала единогласным голосованием Государственная Дума.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что принятие в состав РФ этих субъектов завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа Владимира Путина.

Ольга Сурикова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

