Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября

Образование в России ждут перемены

Образовательные программы российских школ с 1 сентября 2025 года синхронизируют с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и Основным государственным экзаменом (ОГЭ). Об этом 14 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», – сказал зампредседателя правительства на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.

Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе.

По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.

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Ольга Сурикова