Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Севастополе будет работать

Даже дежурный катер будет запущен

В Севастополе было принято решение все-таки продлить график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь, говорится на сайте правительства города.

В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбусные маршруты №№7, 9, 10, 12, соединяющие отдаленные районы города с центром, будут курсировать до двух часов ночи.

Кроме того, будет запущен дежурный катер, который будет работать всю ночь по линии «Графская пристань – пл. Захарова».

Остальные маршруты троллейбусов, автобусов, катеров и парома будут ходить согласно расписанию. По вопросам работы общественного транспорта в праздничные дни можно обращаться по телефонам диспетчерских пунктов предприятий:

Сектор контроля Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: через смс, фото- и видеоматериалы по Viber, WhatsApp по единому номеру +7 978 300-00-09;

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»: +7 978 973-35-95; +7 978 972-40-60; 55-29-27;

ООО «Зенит-Автотранс»: +7 978 222-67-68;

ООО «Магистраль-Юг»: +7 978 279-61-52;

ООО «Севтранс-Сервис»: +7 978 817-20-68;

ООО «Федчишин»: +7 978 802-87-49;

ООО «Евротранс»: +7 978 725-13-60;

Севтранстрест: +7 978 211-05-98;

Севастопольский морской порт: +7 988 549-32-09

Также департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что с 1 января 2021 года изменится график движения троллейбусных и автобусных маршрутов. Подробнее на sevtrol.ru

Для удобства горожан, время работы всех маршрутов в праздничные дни будут опубликованы на официальных страницах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось в новогоднюю ночь общественный транспорт работать не будет.

Фото: sev.gov.ru