На Новый год в Севастополе общественный транспорт работать не будет

Севэлектроавтотранс поддержал запреты Развожаева

«Севэлектроавтотранс» поддержал введенные губернатором города Михаилом Развожаевым антиковидные меры и ограничил движение подвижного состава в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Напоминается, что в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Севастополе, Михаилом Развожаевым было принято решение об отмене всех массовых новогодних мероприятий.

«В связи с этим, общественный транспорт в Новогоднюю и, соответственно, Рождественскую ночь работать не будет», — подчеркнула пресс-служба Севэлектроавтотранса.