Севастопольские пенсионеры получат пенсии до Нового года

Правда, только те, кто получает пенсию четвертого числа
Выплаты севастопольским пенсионерам, которые получают пенсию ежемесячно четвертого числа, будут произведены досрочно. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Севастополю.
«73,2 тысячам пенсионеров, которые получают пенсии в банке 4 числа ежемесячно, выплата январских пенсий будет произведена 30 декабря 2020 года», – указано в сообщении.
Это связано с выходными днями на новогодние праздники.
Тем, кто получает пенсию в банках ежемесячно 12 и 23 числа, выплаты будут профинансированы 12 и 22 января соответственно.
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Выплата и доставка январских пенсий отделениями почтовой связи будет произведена в январе 2021 года в период с 4 по 23 число месяца – в соответствии с графиком севастопольского почтамта.