Обрушившаяся стена будет стоит Горлову повышения, а главе горхоза должности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что он сделал оргвыводы и нашел ответственных за обвал подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского.

«Мой заместитель, Евгений Сергеевич Горлов, которому было поручено вести проект, плохо оценил ситуацию и не принял всех мер для более оперативного решения проблемы, недостаточно осуществил контроль над реализацией проекта. У него будет возможность исправить ситуацию, но пока ему объявлено неполное служебное соответствие, я также в понедельник отзову из Законодательного Собрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя», — сообщил Развожаев.

Он добавил, что при этом директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник.

Ольга Сурикова