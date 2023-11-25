ЛДПР предложила сократить рабочий день матерям с двумя и более детьми в Севастополе

Депутаты ЛДПР во главе с Председателем Леонидом Слуцким разработали законопроект, предусматривающий сокращение рабочего дня на один час в неделю матерям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет

«У мам очень много дел, которые необходимо решать в течение рабочего дня: то к врачу детей отвести, то на секцию, то утренник в саду посетить. Каждый раз, отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, что сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного нерабочего часа для мам с двумя и более детьми, действительно, сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребёнка – очень большая и ответственная работа», – прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Партии уверены, что их поддержка также является необходимой основой для выстраивания эффективной демографической политики в стране.

«Для работодателя не отразится критично, если женщина будет работать не 40 часов, а 39 часов в неделю, но для многодетных мам каждая минута на счёту, поэтому данная инициатива позволит женщинам больше времени проводить с семьёй, что благоприятно отразится на эмоциональном состоянии многодетной мамы», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.