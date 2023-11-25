Развожаев назвал причину обрушения подпорной стены на Адмирала Октябрьского

На месте обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского продолжаются работы по укреплению фрагмента аварийно-опасной стены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «сегодня большую часть дня посвятил «разбору полетов».

«Разрушение вообще этого участка изначально началось и пришло к сегодняшней ситуации из-за замуровки ливневых дренажных труб. В советское время при ремонте в 80-х, когда стену одели в гранитную мозаику, они были. Предположительно, они были замурованы при ремонте стены 2018-19 годов. И вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены (это хорошо видно после обсыпания — характерный черный грязный грунт под отверстием дренажа). Тогда же были, кстати, вырублены деревья вдоль Центра крови, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт. С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители», — заявил он.

Губернатор добавил, что то к чему привел ремонт 2018 года, стало очевидно летом этого года. Стена дала крен. Предпринятые летом меры позволили избежать более катастрофических последствий. Выбранный подрядчик начал изыскания и проектирование реконструкции стены. Проект должен был быть готов до конца декабря, работы начаты в конце января, начале февраля.

Сейчас подрядчик отстранен от проектирования и производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ.

«Будет определен новый проектировщик, учтены все ошибки, в том числе ситуация с отводом сточных вод с территории всего больничного городка. При реконструкции стены организуем все правильно и в инженерном смысле и вернем стене аутентичный для города вид, отделку проведем бутовой кладкой (стена, конечно, будет из армированного бетона). Обсудим новый вид на Архитектурном совете», — пообещал глава города.

При этом, по его словам, ситуация показала, что необходимо детально и профессионально заниматься сточными водами, системами водостока. Сейчас в городе конкретно ответственного за это нет. Он привел в пример, что в Москве этим занимается Мосводосток.

«Поэтому сейчас мы создадим отдельное направление в работе Водоканала, которое будет отвечать за городскую систему водостока, а в будущем, при реализации схемы, выведем это подразделение в отдельную службу», — рассказал Развожаев и попросил прощения у сеастопольцев за сегодняшнюю неприятную ситуацию.

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Ольга Сурикова