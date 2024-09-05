Развожаев опроверг информацию о том, что прекратился приток воды в Чернореченское водохранилище

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что ЦИПсО может использовать такие новости, чтобы вызвать волнения и панику у людей.

Поэтому он решил объяснить ситуацию. Особенность расположения Чернореченского водохранилища в том, что его пополнение происходит весной и зимой.

Пересыхание части притоков рек сейчас — это ежегодная ситуация: в августе и сентябре приток рек сокращается. Иногда из-за высоких температур и малого выпадения осадков — до минимальных объемов.

«Что касается запаса воды: на сегодняшний день запас Чернореченского водохранилища — 36,9 млн кубических метров воды. Это нормальный объем для текущего времени года. Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя», — заверил глава города.

Также в регионе имеются резервные источники водоснабжения: в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек. Благодаря этому можно снижать потребление из основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища.

Севастополь полностью обеспечен водой, заверил губернатор.

Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина