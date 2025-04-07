В зоне СВО погиб севастопольский футболист 

В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб воспитанник севастопольского футбола Алексей Яблонский, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Алексей Яблонский был воспитанником севастопольской СДЮСШОР №5, играл за ФК «Севастополь» с 2016 по 2019 год. Он выступал в чемпионате Премьер-лиги КФС. За четыре сезона сыграл 92 матча, дважды став чемпионом ПЛ КФС, а также обладателем Кубка и Суперкубка КФС. Кроме того, он защищал цвета «Гвардейца», «Крымтеплицы», «Кафы» и «Бахчисарая».

В составе севастопольской команды ПФС Алексей провёл несколько сезонов в чемпионатах Высшей лиги Украины по пляжному футболу и футзалу.

Футболист погиб в ходе выполнения боевой задачи. 6 июня ему исполнилось бы 36 лет.

У него остались жена и двое детей, добавил в ФК.

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Ольга Сурикова

Фото: ФК «Севастополь»