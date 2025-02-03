Севастополю пока не грозят графики отключения воды

Зима в этом году в Севастополе выдалась теплой и засушливой, как следствие наполнение Чернореченского водохранилища сократилось до почти 50% проектной мощности.

Однако, как ответили «Севкору» в ГУПС «Водоканал», существующий объем характерен для данного периода и «позволит обеспечить стабильное водоснабжение в течение года».

При этом в 2021 году построен дополнительный резервный источник — водозабор на реке Бельбек. «Бельбекский водозабор является дополнительным, находящимся в эксплуатации источником водоснабжения, подача ресурса из которого позволяет аккумулировать воду в Чернореченском водохранилище», — добавили в ГУПС.

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Ольга Сурикова