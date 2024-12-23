Новым главой Ленинского района стал Алексей Верещака

В Севастополе руководителем администрации Ленинского муниципального округа избрали Алексея Верещаку. Об этом сам Верещака сообщил в своих соцсетях.

До этого он занимал этот пост с приставкой и.о.

«Для меня большая честь и огромная ответственность возглавить центральный, Ленинский, район города Севастополя. Знаю и понимаю, что впереди сложная, кропотливая работа по исполнению всех наказов избирателей, а также создания благоприятных условий для развития Ленинского муниципального округа», – написал избранный глава района.

Как ранее «Севкор» писал, у Алексея Верещаки наибольше шансов занят освободившийся пост главы Ленинского муниципального округа.

Напомним, в марте Максим Сердюк сложил с себя полномочия руководителя администрации Ленинского муниципального округа с формулировкой «по собственному желанию».

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Ольга Сурикова

Фото: Алексей Верещака/vk.com