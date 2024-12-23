Бродячая собака укусила 11-летнюю девочку в Севастополе

В Севастополе, недалеко от ТЦ «Виктория», собака укусила 11-летнюю девочку, когда она шла на английский. По словам матери пострадавшей, инцидент произошел в 15:10, когда дочь проходила мимо группы из 6-7 собак.

Одна из них подбежала и укусила девочку за предплечье, из-за чего она упала и разбила коленку. Женщина-кассир из магазина «Пуд» помогла успокоить девочку и вызвать маму.

Девочка не дразнила собак и могла лишь слишком близко подойти к ним. В травмпункте ей обработали рану и начали курс прививок от бешенства. Также там была другая девочка, укушенная собакой. В травмпункте сообщили о случившемся в полицию, но инспектор сказала, что помощь в отлове собак полиция не может оказать — они только передают информацию в ветеринарную службу.

Местные жители жалуются на агрессивное поведение собак, которые даже заходят в спортивный клуб, пишет ForPost.

Проблема с бродячими собаками в городе по-прежнему не решается.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер