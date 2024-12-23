В Севастополе требуют от собственника поднять затонувшую в Казачьей бухте лодку  и заплатить в казну 100 тысяч рублей

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране вод.

В ходе надзорной деятельности в 2024 году работники прокуратуры совместно со специалистами Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора установили факт затопления деревянного маломерного судна возле причала № 242 в бухте Казачьей. Владелец сам лодку не поднял. Подсчитано, что водным ресурсам причинен вред в размере 100 тыс. рублей.

Теперь ведомство направило в суд иск о возложении на владельца судна обязанности поднять затонувшую лодку на берег и возместить государству ущерб в указанном размере.

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении Киевского районного суда Республики Крым по месту проживания ответчика.

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Ольга Сурикова