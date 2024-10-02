Кто возглавит Ленинский район: интрига наконец раскрыта?

Ленинский район Севастополя, наконец, обзаведется полноправным руководителем. По информации источников «Севкора», на ближайшей сессии Ленинского совета депутатов на должность главы района будет избран Алексей Олегович Верещака, который последние полгода возглавлял администрацию с приставкой врио.

Алексей Верещака родился в Оренбургской области, но давно связал свою судьбу с Крымом и Севастополем. Он получил медицинское образование в Крымском государственном медицинском университете, а потом — еще и диплом юриста в Таврической национальной академии. Верещака — член «Единой России», в 2020 году был избран депутатом Ленинского муниципального округа, возглавлял Общественный совет федерального партийного проекта «Детский спорт», а также Общественного совета проекта «Выбирай свое».

В марте этого года, после ухода с поста главы района Максима Мишина, Алексей Верещака вступил в должность врио главы района. Согласно уставу муниципального образования, для того чтобы претендовать на должность главы, кандидат должен отработать не менее полугода в качестве врио.

Как рассказали «Севкору» источники в администрации Ленинского района, за эти шесть месяцев Алексей Верещака проявил себя как грамотный и ответственный руководитель, способный эффективно решать насущные проблемы жителей. Его отмечают как исполнительного, доброжелательного и внимательного к людям человека.

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Анна Левина