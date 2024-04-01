Глава Ленинского муниципалитета покинул должность из-за низкой зарплаты

Максим Сердюк покинул должность главы Ленинского муниципалитета из-за необходимости найти работу с большей зарплатой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Это никак не связано с моей деятельности в качестве Главы, не связано с какими-либо коррупционными составляющими. Исключительно мое личное решение, связанное с изменившимися личными обстоятельствами и необходимостью рассматривать работу с большей оплатой», — сообщил Сердюк.

По его словам, зарплату выше, чем у главы района он нашел в сфере недвижимости и инвестициями в нее.

«Я ранее прошел соответствующее обучение, получил сертификат и предложение работать в этом направлении», — сообщил Сердюк

Напомним, решение о досрочном прекращении Сердюком полномочий главы совет депутатов района принял 28 марта.