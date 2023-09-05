На Столетовском проспекте из-за загоревшего мусора в мусоропроводе эвакуировали 17 человек

Сегодня днем в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС от очевидцев поступило сообщение, что в районе Столетовского проспекта виден дым из квартиры многоквартирного жилого дома.
По прибытии подразделений МЧС установлено, что горит мусор в мусоропроводе, наблюдается сильное задымление в подъезде.
Были эвакуированы жильцы дома. Пожар локализован на площади 3 квадратных метра.
Силами МЧС России на улицу вывели 17 человек, в том числе 12 детей.
Ольга Сурикова