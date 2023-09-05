На Столетовском проспекте из-за загоревшего мусора в мусоропроводе эвакуировали 17 человек

Происшествия
05-09-2023
Комментариев нет

Сегодня днем в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС от очевидцев поступило сообщение, что в районе Столетовского проспекта виден дым из квартиры многоквартирного жилого дома. 

По прибытии подразделений МЧС установлено, что горит мусор в мусоропроводе, наблюдается сильное задымление в подъезде.

Были эвакуированы жильцы дома. Пожар локализован на площади 3 квадратных метра. 

Силами МЧС России на улицу вывели 17 человек, в том числе 12 детей. 

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *