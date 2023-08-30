Ночью в Пскове украинские беспилотники повредили 4 транспортных ИЛ-76

Сегодня ночью аэродром в Пскове был атакован беспилотниками. В экстренных службах сообщили, что повреждены четыре самолета Ил-76.

В атаке на псковскую воздушную гавань, по последним данным, могло участвовать порядка 20 дронов. Один из них попал в заправочный комплекс, который горел всю ночь.

Рейсы на 30 августа отменены, так как нужно время для оценки повреждений. Предварительно — «ничего серьезного», сказал губернатор псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, в Черном море уничтожены 4 катера с украинскими десантными группами.