В Севастополе пройдут учения в школе № 22

Как и обещали, сегодня в школе № 22 на Генерала Острякова, 65, проходят антитеррористические учения!

«Если увидите машины скорой помощи, пожарные расчеты и т д, не пугайтесь.

Предупреждаю, так как в нынешней обстановке наши враги могут и учения использовать, чтобы вызвать панику у людей», — предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях проходят по всей стране в эти дни. В Севастополе они организованы по указанию Минпросвещения России, при содействии МЧС, УМВД России по Севастополю, Росгвардии и правительства Севастополя.

Напомним, накануне сообщалось, что в одной из школ города пройдет самая актуальная на сегодня проверка на алгоритм действий при обнаружении взрывного устройства.

Ольга Сурикова