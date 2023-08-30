В Черном море уничтожены 4 катера с украинскими десантными группами

Ранним утром силы ППДО отразили атаку вражеских беспилотников в акватории Севастополя.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

Также Минобороны опубликовали информацию о том, что сегодня в полночь самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.