Дело завхоза, которую обвинили в гибели на пожаре 8 строителей «Тавриды», передано в суд

В Севастополе направлено в суд уголовное дело по факту пожара в модульном общежитии в Инкермане, в результате которого погибли 8 человек. За случившееся будет отвечать сотрудница строительной компании.

По версии следствия, женщина, будучи заведующей хозяйством строительного предприятия и ответственной за пожарную безопасность на территории по ул. Нефтяная, д. 15, в пос. Сахарная Головка. Указывается, что она допустила нарушения требований пожарной безопасности в двухэтажном модульном общежитии для рабочих.

«В частности, обвиняемая не поставила в известность руководство компании об отсутствии в здании систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. Она не обеспечила рабочее состояние датчиков дыма, которые требовали замены батареек, а также не соблюдала сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей», — говорится в выводе прокуратуры города.

В результате допущенных нарушений, ночью 2 февраля 2023 года сборно-разборное здание было полностью уничтожено огнем от возгорания в одной из комнат на первом этаже. Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали из общежития не менее 100 человек, однако 8 рабочих спасти не удалось: они погибли от острого отравления угарным газом.

Прокуратура направила уголовное дело в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя