Гладков о количестве раненных в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, в какой ситуации сейчас оказались села Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

Он отметил, что фактически жители оттуда отселены. Зачистка территории от последствий захода туда ДРГ продолжается.

К полудню 23 мая Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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Борисовский район попал трижды под обстрел. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения — пробиты кровли.

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Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено 5 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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С самого утра населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка.

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Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них 8 минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений. По Новой Таволжанке дважды работала артиллерия, в двух частных жилых домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. Также в Таволжанке было сброшено взрывное устройство с беспилотника — пострадавших и разрушений нет. По селу Балки работал миномет, выпущен один снаряд, пострадавших и разрушений нет. В Шебекино зафиксированы 2 прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет. В селе Середа работала артиллерия — 10 снарядов выпущено, в результате чего посечены фасады в трех частных домовладениях.

Ольга Сурикова