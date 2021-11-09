Несанкционированные свалки поглотили Нахимовский район

Но проблему обещают решить в Нахимовском муниципалитете

В Нахимовском районе планируют дополнительно выделить несколько десятков миллионов рублей на борьбу с несанкционированными свалками. Об этом телеканалу НТС сообщил глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев.

Потребность в выделении дополнительных средств назрела после многократных обращений жителей района и общественников, которые на протяжении почти года постоянно фиксируют появление зловонных свалок у их домов.

Больше всего от мини-полигонов, образующихся возле контейнерных площадок, страдают жители улиц Комсомольской, Лазаревской, Коли Пищенко, Муромской и Горпищенко. Главным рупором борцов с засильем мусора на улицах Нахимовского района стал председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя» Валерий Стрюков, статьи в социальных сетях которого вызывают немалый резонанс.

Общественник постоянно обращается в горхоз и администрацию района с требованиями принять меры по решению «мусорного» вопроса, однако, далеко не всегда власти на них реагируют.

«Эта свалка находится уже с сентября месяца. С сентября месяца мы обращали на это внимание, проходит уже третий месяц. Неоднократно обращались, писали. Департамент городского хозяйства сказал, что поставит в очередь. 20 октября обещали эту свалку убрать, но как видите – никто ничего не делает, никто ничего не убирает. Это уже стационарная стала, санкционированная мусорная свалка» — демонстрирует журналистам горы мусора на улице Комсомольской Стрюков.

Председатель «Офицерского корпуса Севастополя» отмечает, что ситуация с мусором особенно плачевна, как раз возле самих контейнерных площадок, которые предназначены для организованного вывоза мусора, а не его складирования, по его мнению, одной из главных причин стала оптимизация количества контейнеров, другими словами сокращение их числа.

«Если посмотреть вот на эти контейнеры – здесь должно находиться от пяти контейнеров, а их находится всего два. Вот такая оптимизация приводит к наращиванию санкционированной мусорной свалки, то есть получается замкнутый круг. Люди платят за один мусор, потом этот мусор превращается в санкционированную свалку – идёт вторая оплата, деньги идут с бюджета города. В общем, всем хорошо» — рассказывает Стрюков.

Напомним, что отслеживать появление и организовывать своевременное устранение свалок должны администрации муниципальных районов, данной обязанностью их наделил приказ департамента городского хозяйства, принятый в начале этого года. Также в мае правительство Севастополя на эти цели выделило 5 миллионов рублей, однако, этих средств не хватило для решения проблем со свалками.

В связи с чем, по словам главы Нахимовского района Михаила Лазарева, департаментом городского хозяйства было принято решение перераспределить средства субвенции, предназначенной для организации работы по санитарной очистке.

«У нас произошла экономия в 43 миллиона, и мы, согласовав это через департамент городского хозяйства – основного держателя бюджетных средств, вот эту экономию распределили по нашим отдельно переданным госполномочиям. Сейчас готовится документация, буквально завтра-послезавтра на электронную площадку наше техзадание выйдет, определится оператор. И как я вам сказал, может не с середины, но в 20-х числах ноября мы закроем вопрос по несанкционированным свалкам» — рассказал Лазарев.

Хватит ли дополнительно выделенных миллионов покажет время.

Фото: скриншот телеканала «НТС»

Дмитрий Островский